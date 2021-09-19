Türkiye, Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda 16 yılın ardından birincilik ödülü kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'na TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye'den katılan 6 projede 5 gencin 8 ödül kazandığını bildirdi. Feridun Balaban'ın fizik alanındaki projesiyle kazandığı birincilik ödülü 2005'ten bu yana ilk birincilik ödülü olarak kayda geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'na ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bilişim Vadisi'nde konuşan Bakan Varank, bu yıl 32.'si düzenlenen Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Türkiye adına gurur verici bir başarı yakalandığını belirterek sözlerine başladı.

"5 GENCİMİZİN PROJELERİ TAMI TAMINA 8 ÖDÜL KAZANDI"

Bakan Varank, 34 ülkenin 113 projeyle yarıştığı etkinliğe TÜBİTAK öncülüğünde Türkiye'den 6 projenin katıldığını ifade ederek, "5 gencimizin projeleri tamı tamına 8 ödül kazandı" dedi.

"2005 YILINDAN BERİ KATILDIĞIMIZ BU YARIŞMADA İLK KEZ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALMIŞ OLDUK"

Varank, birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanı sıra 4 projenin de özel ödüle layık görüldüğünü belirterek, "Malatya TED Koleji ve Bilsem öğrencimiz Feridun Balaban, Fizik alanındaki Fotovoltaik Hücre Yapımı projesiyle hem birincilik ödülü hem de Wolfram özel ödülünü kazandı. Böylece 2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk" diye konuştu.

BAKAN VARANK, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIĞI KONUŞMASINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:

"İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fuat Sezgin Bilsem Öğrencimiz Mehmet Sertaç Çeküç, Kimya alanındaki Mikro Akışkan Sensör Geliştirme projesiyle İkincilik Ödülünü kazandı. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencimiz Emirhan Kurtuluş, Derin Öğrenmeyle Cerrahi Planlama projesi ile Yazılım alanında Üçüncülük Ödülünü ve Wolfram Özel Ödülünü ülkemize getirdi. Yine yazılım alanında, ortaya koyduğu Çizgelere Yönelik Algoritma Önerisi ile İzmir Bahçeşehir Koleji öğrencimiz Olcay Oransoy, Wolfram Özel Ödülü aldı. Matematik alanında Wolfram Özel Ödülünü alan bir diğer öğrencimiz ise Covid-19'a Yönelik Matematiksel Karar Algoritmaları projesiyle İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Beşiktaş Bilsem'den Zeynep Parla Parmaksız oldu."

Bakan Varank, söz konusu başarılara imza atan öğrencileri, hocaları ve ailelerini kutladığı belirtirken, başarılarının devamını diledi.

Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları yarışmasında elde edilen söz konusu başarının Türkiye için bu yılki ikinci gurur olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, "Biliyorsunuz yine bu yıl, dünyanın en büyük Bilim ve Mühendislik Yarışması olan ISEF'te aldığımız 13 ödülle, ülke tarihimizin en büyük başarısını yakalamıştık" diye konuştu.

Bakan Varank, verdikleri desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemi sayesinde daha nice başarıya şahitlik edeceğini dile getirdi.

TEKNOFEST'E DAVET ETTİ

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Büyük ve Güçlü Türkiye'yi yükseltecek; pırıl pırıl, bilim aşığı gençlerimizi bir kez daha selamlıyor ve bir çağrıda bulunmak istiyorum: Tüm genç kardeşlerimi, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar Hocamız'la buluşmak üzere TEKNOFEST'e davet ediyorum. Gelin TEKNOFEST'te Milli Teknoloji Hamlesinin şaheserlerini, milli hava araçlarımızı, yerli otomobilimizi, sayısız teknoloji ve bilim yarışmasını yerinde görün diyorum. 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın."

(Mustafa Cenik/İHA)