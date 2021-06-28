Türkiye-Avrupa Birliği Derneği'nde yeni yönetim kurulu seçildi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ilişkilerin devamlılığını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye-Avrupa Birliği Derneği'nde (TURABDER) yeni yönetim kurulu seçildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ilişkilerin devamlılığını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye-Avrupa Birliği Derneği'nde (TURABDER) yeni yönetim kurulu seçildi.

Dernek açıklamasına göre, 34 yıldır sürdürdüğü çalışmalarıyla AB ile bütünleşme adına adımlar atan TURABDER'in Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek üyelerinin katılımıyla Okan Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan genel kurul toplantısında, yeni dönem yönetim kurulu başkanlığına Av. Zeynephan Gemicioğlu seçildi. Yeni yönetimde Doç.Dr. Deniz Sert (Başkan Yardımcısı), Av. Erkut Emcioğlu (Sayman), Prof. Dr. Zeynep Alemdar, Rana Birden, Arda Batu ve Semih Beken de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TURABDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Zeynephan Gemicioğlu, "Öncelikle destek veren tüm dernek üyelerine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönem de kuruluş vizyonumuz doğrultusunda projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bununla birlikte dijitalleşme, çevre, tarım, ticari ilişkiler, startuplar, kadın istihdamı ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi konuları üzerinde yoğunlaşacağımız başlıklar olacak. Bu konularda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve devamlılığına yönelik faaliyetler gerçekleştirmeye öncelik vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık