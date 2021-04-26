ABD Başkanı Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımını" tanımasına Karma İstişare Komitesi'nden 'ortak tepki'
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ABD Başkanı Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımını" tanımasına Karma İstişare Komitesi'nden 'ortak tepki'

ABD Başkanı Biden'ın sözde 'Ermeni Soykırımını' tanımasına Karma İstişare Komitesi'nden 'ortak tepki'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Kurulu (KİK) Türkiye kanadını oluşturan; HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB yaptıkları ortak açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımını" tanımasına tepki gösterdi.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Kurulu (KİK) Türkiye kanadını oluşturan; HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB yaptıkları ortak açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımını" tanımasına tepki gösterdi.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Kurulu (KİK) Türkiye kanadını oluşturan; Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), yaptıkları ortak açıklama ile ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni Soykırımını" tanımasına tepki gösterdi.

"Biden'ın yaptığı açıklamayı kesin ve kati şekilde reddediyor ve kınıyoruz"

"Bizler Türkiye'nin işçi, çiftçi, işveren, memur, esnaf, tüccar, sanayici ve üreticilerini temsil eden sendikalar ve meslek örgütleriyiz" ifadesiyle başlayan KİK'in ortak tepki açıklamasına göre, ABD Başkanı Biden'ın 24 Nisan 2021 tarihinde yaptığı sözde soykırıma dair açıklamayı kesin ve kati şekilde reddettikleri ve kınadıkları belirtildi.

"Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin Ermeni tarafınca kabul edilmediğini hatırlatıyoruz"

Açıklamaya göre, KİK'in Biden'ın açıklamasının hiçbir bilimsel ve hukuki temel dayanmadığını, söz konusu açıklamayı siyasi popülizmin bir sonucu olarak gördükleri belirtilerek, "ABD Başkanı'nın ve benzer adım atanların yaptıkları açıklamaların hiçbir hukuki değeri bulunmadığını, bu kişilerin tarihi konularda hüküm verecek, hukuki ve ilmi bilgileri olmadığını önemle vurguluyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamanın, halkları kutuplaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğinin görülmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin o döneme dair 2005 yılında yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin de, Ermeni tarafınca kabul edilmediğini hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeli"

KİK'in açıklamasında, tarihi gerçeklerin, politikacıların konjonktürel siyasi amaçlarına veya iç siyasi çıkarlarına göre tahrif edilip değiştirilemeyeceği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Türkiye, tarihiyle yüzleşmekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi, ABD dahil hiç kimseden ders alacak da değildir. Yapılan bu açıklama milletimizin vicdanında da asla kabul görmeyecek, ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkisinde tamiri zor ve derin bir yara açacaktır. ABD, malum siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeli, tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bu çevrelerin gündemine hizmet etmeyi bırakmalı, farklı milletlerin bölgede barış içinde bir arada yaşamasına yönelik çabaları desteklemelidir. Bu vesileyle, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında hayatını kaybeden her milletten ve her inançtan fertleri saygıyla anıyoruz. Ermeni terör örgütlerince düzenlenen alçakça saldırılarda şehit düşen 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 vatandaşımızı unutmadığımızı hatırlatıyor ve onları rahmetle yad ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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