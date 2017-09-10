Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Veda Etti

Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Türkiye, İspanya'ya 73-56 mağlup olarak turnuvaya veda etti.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 19-10'luk İspanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte vites artıran Türkiye, devreye 33-25 geride girdi.



Üçüncü periyotta da iyi gidişini sürdüren Türkiye, çeyreğin sonunda yediği üçlükle son çeyreğe 6 sayı farkla mağlup girerken, son periyotta istediklerini gerçekleştiremeyen milliler, sahadan 73-56 mağlup ayrıldı.



Maçın ın skorer ismi attığı 20 sayıyla Türkiye'den Furkan Korkmaz olurken, İspanyol Ricky Rubio 15 sayı üretti.



- İstanbul