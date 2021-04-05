Türkiye Atletizm Vakfı Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Atletizm Vakfı'nın (TAV) Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen 2020-2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi.
Türkiye Atletizm Vakfı'nın (TAV) Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen 2020-2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi.
Türkiye'de atletizmin geliştirilmesi, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 1986 yılında kurulan ve amacı doğrultusunda çalışmalarını yürüten TAV'ın 27 Mart Cumartesi günü yapılan Olağan Genel Kurulu'nda İpek Özgüden Özen yeniden başkanlığa seçildi.
Divan Kurulu Başkanlığı'nı Prof. Dr. Hasan Kasap'ın ve katipliğini Fatoş Tükkal'ın yaptığı kurul toplantısında 2019 ve 2020 TAV Faaliyet Raporları ve Denetleme Kurulu raporları görüşülerek onayladı.
Başkan Özen, yaptığı konuşmada, korona virüs pandemisi nedeniyle tüm dünyanın, başta sağlık olmak üzere ekonomik ve psikolojik olarak büyük sıkıntılarla geçirdiği 2020 yılında, tüm zorluklara rağmen TAV olarak Türk atletizminin ilerlemesi için 2016 yılından bugüne devam eden 'Cüneyt E. Koryürek Genç Atletlere Destek Projesi' kapsamında 2020 yılı boyunca yıldızlar ve gençler kategorilerinde başarılı olan ve gelecek vadeden atletlerin sayısını 6'dan 11'e çıkardıklarını, Naili Moran'ın adını yaşatmak adına yeni bir destek projesini hayata geçirmek için çalışmalara başlanacağını, TAV web sitesi ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak atletlerin ulusal ve uluslararası yarışma sonuçları, atletizmle ilgili güncel haberler ile rekorlar hakkında bilgilendirmeler yapıldığını belirterek TAV'ın bireysel bağışçıları Hasan Arat, Salih Münir Yaraş, Neşe Gündoğan ile Salomon Cappadocia Ultra-Trail organizasyonu yetkililerine teşekkür etti.
Yapılan seçim sonucunda TAV 2021 - 2023 kurulları aşağıdaki şekilde oluştu:
TAV Yönetim Kurulu
Başkan: İpek Özgüden Özen
Başkan Yardımcısı: Haldun Domaç
Genel Sekreter: Neşe Gündoğan
Sayman Üye: Murat Ağca
Üye: Bora Gönenç
Üye: Salih Münir Yaraş
Üye: İlhan Ağırbaş
Üye: Ayşegül Baklacı
Üye: İzzet Türkkal
Üye: Şükrü Çaprazlı
TAV Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Necati Çeteci
Aslı Ergenç
Aycan Kurtcan
Ömer Yavru - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı