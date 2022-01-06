Türkiye Atletizm Federasyonunun yeni genel sekreteri Satılmış Atmaca oldu

BARTIN (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun genel sekreterliğine eski milli atlet Satılmış Atmaca atandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Halil Akkaş'tan boşalan genel sekreterlik görevine Satılmış Atmaca geldi.

Federasyonun 22. genel sekreteri olan Atmaca, aktif spor hayatında 2002 yılında İstanbul'daki Balkan Maraton Şampiyonası'nda ikincilik elde etmişti.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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