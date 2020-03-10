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Türkiye Atletizm Federasyonundan koronavirüs uyarısı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), birçok uluslararası spor organizasyonunun iptal edilmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarıda bulundu.

10.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:00
Türkiye Atletizm Federasyonundan koronavirüs uyarısı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), birçok uluslararası spor organizasyonunun iptal edilmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarıda bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkili olan salgınla ilgili son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoritelerle birlikte yakından takip edildiği, virüsün yaygın görüldüğü ülkelerle olan faaliyetlerde, özel yarışmaların kayıt ile davetlerinde daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, önlem amacıyla virüs görülen ülkelerden sporcu kayıtları yapılmayacağı da aktarıldı.

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Kaynak: AA

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