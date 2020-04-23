Türkiye Atletizm Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Türkiye Atletizm Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yıl dönümünde milletçe kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Türkiye Atletizm Federasyonu olarak geleceğimizin sigortası çocuklarımızın bayramını kutluyor, çocuklarımıza sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Bu vesileyle bu güzel bayramı ulusumuza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA