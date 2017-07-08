Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan Milli Takım Antrenörlerine Özel Eğitim

Türkiye Atletizm Federasyonu, milli takım gelişim ve hazırlık kamplarında yer alan antrenörlere yönelik olarak talep edilen ve eksiklik duyulan konularda Özel Eğitim Seminerleri düzenleme kararı aldı.



Türkiye Atletizm Federasyonu, milli takım antrenörlerine özel eğitim verecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, "Milli takımlarda görev yapan antrenörlerimizin de düzenlenen kamplarda antrenman saatleri dışında kalan sürelerde gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde görevlendirilecek eğitimcilerce talep ettikleri veya eksikliği duyulan konularda verilecek seminerlerle desteklenecektir. Bu antrenörlerimize pozitif ayrımcılık yaparak antrenör kademe yükselmesinde zorunlu olarak katılmaları ve ücretli olan sertifikaları ücretsiz olarak kendilerine verilecektir. Bununla birlikte yoğun çalışma ve kamp dönemlerinden ötürü zamandan tasarruf etmiş olacaklardır. Bu eğitimler diğer eğitici kaynak ve materyallerle desteklenecek ve Türk atletizmi bu çalışmalardan büyük fayda görecektir. Bu anlamda devam eden Bursa Kamp Eğitim Merkezi'nde Sırıkla Atlama Yaz Gelişim ve Eğitim Kampı'nda bulunan antrenörlerimize 9-14 Temmuz 2017 tarihlerinde belirlenen eğitim konularında her gün bir seminer verilecektir. Antrenör eğitimi konusu ülkemizde gözden geçirilmesi gereken önemli bir eğitim meselesidir. Bu konuda farklı uygulamalarımız camia tarafından fark edilmeye başlamıştır. Antrenör kurslarımızı talep doğrultusunda birçok yerde düzenleyerek adeta antrenör adaylarının ayağına götürüyoruz" dedi.



"Öncülük etmeye çalışıyoruz"



Fatih Çintimar, üniversitelerde verilen antrenörlük eğitimi konusunda konuşarak, "Yine, üniversitelerimizin spor eğitimi veren kurumlarımızın başta Antrenörlük Bölümlerinde uzmanlık dalı eğitimi alan öğrenciler Antrenör Eğitim Yönetmeliği gereği III. Kademe antrenör belgesi aldığı halde birçok üniversitemizde bu dersleri yürüten öğretim elemanlarının I veya II. Kademe Antrenör Belgesi olduğu bilinmektedir. Eğitim kurulumuzun üniversite öğretim elemanlarının en azından mezun olan öğrencinin sahip olduğu III. Kademe Antrenör Belgesi sahibi olmaları ve denklik konusundaki çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda hafta içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gerekli başvurularımızı yaparak bir başka çarpıklığın da önüne geçmeye çalışacağız. Bu mesele sadece Atletizm Federasyonunun meselesi değil, tüm spor federasyonlarının meselesidir. Öncülük etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL