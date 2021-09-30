Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Kurulu, 31 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Kurulu, 31 Ekim'de yapılacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Kurulu, 31 Ekim'de yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 5. Olağan Genel Kurulu, 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 5. Olağan Genel Kurulu, 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Genel kurulla ilgili gündem, delege listesi, başkanlık aday teklif beyanı ve adaylık başvurusu işlemine dair şartlar federasyonun internet sitesinde yayınlanmıştır." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

2021 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Kurulu, 31 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:06:42. #1.17#