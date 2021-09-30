Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Kurulu, 31 Ekim'de yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 5. Olağan Genel Kurulu, 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Genel kurulla ilgili gündem, delege listesi, başkanlık aday teklif beyanı ve adaylık başvurusu işlemine dair şartlar federasyonun internet sitesinde yayınlanmıştır." denildi.