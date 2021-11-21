Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın acı günü

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın annesi Gülsenem Çintimar hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Başkanımız Fatih Çintimar'ın annesi Gülsenem Çintimar, tedavi gördüğü hastanede bugün hayata veda etti. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Çintimar ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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