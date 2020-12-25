Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:40
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA'nın

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çintimar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Başkan Çintimar, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde, Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Abdullah Çoşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çintimar, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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