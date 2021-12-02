Türkiye Atletizm Federasyonu, 2022 planını değerlendirdi
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2022 yılındaki planlarını gözden geçirdi.
ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2022 yılındaki planlarını gözden geçirdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, Fatih Çintimar başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısının Ankara'da gerçekleştiği belirtildi.
Toplantıda 2022 yılının planlarının gözden geçirildiği, Fatih Çintimar'ın önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası öncesi milli takımla ilgili son bilgileri de yönetim kuruluyla paylaştığı kaydedildi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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