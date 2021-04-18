Türkiye, Asya ambalaj yarışmasından 21 ödülle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye, Asya ambalaj yarışmasından 21 ödülle döndü

Türkiye, Asya ambalaj yarışmasından 21 ödülle döndü
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Türkiye, 13 ülkeden ve 174 ambalajın yarıştığı AsiaStar 2020 Yarışması'nda 21 ödül kazandı.

İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
İngilizlerin saç ektirme oyunu! Türkiye'deki seyahat yasağını delip tatil yapıyorlar
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti

Türkiye, 13 ülkeden ve 174 ambalajın yarıştığı AsiaStar 2020 Yarışması'nda 21 ödül kazandı.

Ambalaj Sanayicileri Derneğinden (ASD) yapılan açıklamaya göre, Asya'nın en iyi ambalajlarının yarıştığı AsiaStar 2020 Yarışması'nın sonuçları duyuruldu.

Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından her yıl düzenlenen ve "Asya'nın Ambalaj Oscar"ı olarak anılan AsiaStar Yarışması'nın jüri toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

AsiaStar 2020 Yarışması'nda Türk şirketleri, "Tüketici Ürünleri" ve "Eko-Ambalaj" kategorilerinde 6 ödül kazanırken, ASD tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla Reed TÜYAP iş birliğinde düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren genç tasarımcıların katılabildiği "AsiaStar Öğrenci" kategorisinde ise 15 proje ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, "Yarışmada ödül kazanan şirketlerimizi ve genç tasarımcılarımızı tebrik ediyorum. Sektör olarak ülkemizi uluslararası arenada başarılı bir şekilde temsil ettiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yarışmadan 21 ödül aldık. Dernek olarak düzenlediğimiz yarışmalara devam edip Türk ambalaj sektörünü dünyaya tanıtmayı ve gençlerimizin yurt dışına açılmalarını sağlamayı sürdüreceğiz. Ambalaj sektöründe yükseliş devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Cenk Tosun Arda Turan Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye, Asya ambalaj yarışmasından 21 ödülle döndü - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 14:05:42. #1.15#

title