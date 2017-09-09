- Türkiye askeri Gürcistan'da eğitim aldı



TİFLİS - Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan üçlü işbirliği kapsamında Türk, Gürcü ve Azerbaycanlı askerler Gürcistan'da dağ eğitimi aldı.

Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye Savunma Bakanlıkları arasındaki üçlü işbirliği çerçevesinde Ağustos ayının 21'inde başlayan Türk, Gürcü ve Azerbaycanlı askerlerin dağ hazırlığı eğitimi tamamlandı. Askerler, eğitim kapsamında dağ ekipmanlarını kullanma eğitimleri alırken, yaralılara ilk yardım konusunda bilgilendirildiler. Eğitimi antrenör Polkovnik Malhaz Makaradze ve İvane Tshadadze tarafından verilirken, eğitim sonunda askerlere sertifika verilirken, askerlere hediyeleri taktim edildi. Makaradze eğitimi tamamlayan askerleri tebrik ederek eti.