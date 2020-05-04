Türkiye aşığı Fransız'dan marketten sonra eczaneden kimlikle maske alma videosu
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Türkiye aşığı Fransız'dan marketten sonra eczaneden kimlikle maske alma videosu

Türkiye aşığı Fransız'dan marketten sonra eczaneden kimlikle maske alma videosu
04.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:30

Antalya'da korona virüs salgınıyla mücadeleye ilişkin bir markette çektiği görüntüler tüm dünyada ses getiren Fransız Mourad Ghazli (48), bu kez de T.C. kimlik kartı ile istediği eczaneden 5 adet maske temin ettiği videoyu paylaştı.

Antalya'da korona virüs salgınıyla mücadeleye ilişkin bir markette çektiği görüntüler tüm dünyada ses getiren Fransız Mourad Ghazli (48), bu kez de T.C. kimlik kartı ile istediği eczaneden 5 adet maske temin ettiği videoyu paylaştı. Ghazli, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan halkı ile ilgilendiğini belirtirken, bu video da kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi.

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde Türkiye'deki korona virüsle mücadeleyi anlatan bir video çekerek sosyal medya hesabında paylaşım yapan Ghazli, dünya çapında ses getirmişti. Ghazli'nin videosu çoğunluğu Fransız vatandaşı olan binlerce kişi tarafından paylaşılırken, 1 milyona yakın kişide izleyip yorum yapmıştı.

"Recep Tayip Erdoğan halkı ile ilgileniyor"

Ghazli bu kez de Mahmutlar Mahallesi'ndeki Eczane'den Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile maske aldığı videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Elinde sadece kimlik kartıyla ilçedeki bir eczaneye giren Ghazli, maske var mı sorusuna evet cevabını aldıktan sonra kimliğini uzattı. Görevli personel kimliğin çip kaydını alıp bir poşette bulunan 5 adet maskeyi Ghazli'ye uzattı. Ghazli maskenen fiyatını sorduğunda ise ücretsiz olduğu söylerdi. Maske macerasını baştan sonar çekip kaydeden Ghazli tüm bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ghazli videosunda, "Haftada 5 maskem ücretsiz, evet Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan halkı ile ilgileniyor" diye not düştü. Bu videoda kısa sürede dünya çapında izlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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