Türkiye aşığı Abdu'dan, ABD'de Türkiye adına yardım AMERİKA'da yaşayan Abdu Hury (62), Türkiye'nin, ABD ve birçok ülkeye koronavirüs salgını sonrası yaptığı yardımlardan çok etkilendiğini belirterek, ramazan ayı boyunca Amerika'daki Müslümanlara yardımda bulunduğunu belirtti.

AMERİKA'da yaşayan Abdu Hury (62), Türkiye'nin, ABD ve birçok ülkeye koronavirüs salgını sonrası yaptığı yardımlardan çok etkilendiğini belirterek, ramazan ayı boyunca Amerika'daki Müslümanlara yardımda bulunduğunu belirtti. Antalya'nın Alanya ilçesinde de evi bulunan Abdu Hury, Türkiye'yi ve Alanya'yı çok sevdiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde yaşayan aslen Eritreli (Habeşistan) ABD vatandaşı Abdu Hury, 3 yıl önce bir arkadaşına yardım etmek için geldiği Türkiye'deki insanların yardımseverliği ve cömertliğine hayran kalarak, Türkiye aşığı oldu. Ailesiyle tatillerini geçirmek için bir sene önce Antalya'nın Alanya ilçesinden ev aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan, 35 yıldır ABD'de kasaplık yapan Abdu Hury, Türkiye'nin koronavirüs sürecinde birçok Avrupa, Asya ülkesi ve ABD'ye yardım etmesinden de çok etkilendi. ABD'de bulunduğu sürece evsizlere yardımlar yapan Abdu Hury, son dönemde Müslümanlara da iftar yemeği ikram etmeye başladı. Abdu Hury, aracını Türk bayraklarıyla süsleyip, üzerine giydiği Türk bayraklı tişörtlerle yemek dağıtımı yaptı. Türkiye için dağıtılan yemekleri alanlar da hem Türkiye'ye hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

'TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI FAVORİ LİDERİ ERDOĞAN'Türkiye aşığı Abdu Hury, "Türkiye'nin bir numaralı favori lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı izledikten sonra Müslümanlar için Avrupa ve ABD dahil 74'den fazla ülkeye yardım gönderdim. Aslında yaptıklarından etkilenmiştim ve üzerime düşeni yapmaya karar verdim" dedi.'SICAK KARŞILAMA VE CÖMERTLİĞİNE HAYRAN KALDIK'Türkiye'ye olan sevgisinin nasıl başladığını da anlatan Abdu Hury, "Arkadaşım ve ben yaklaşık 3 yıl önce bir arkadaşımıza yardım etmek için Türkiye'ye gittik. İlk bakışta güzellikler ve Türk halkının sıcak karşılama ve cömertliğine hayran kaldık. Bize hayatımızın en iyi zamanını yaşatan ve sadece bir arkadaş değil, bir kardeş olan Alanya'daki Yakup ile tanıştık. Onunla en sevdiğim şehir olan Çınarcık Yalova'ya o yıl boyunca yardım yaptık" diye konuştu.'ARKADAŞLARIMI TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMALARI İÇİN TEŞVİK EDİYORUM'Arkadaşlarının Türkiye'nin farklı şehirlerinden ev aldığını aktaran Abdu Hury, onları burada yatırım yapma konusunda da ikna ettiğini söyledi. Türk halkının kendilerine kucak açtığını belirten Hury, "Arkadaşlarımızdan biri Çınarcık'ta beş katlı bir otel inşa ediyor ve Afrika'ya bir Türk ürününün ihracatını başlattı. Bu şekilde birçok arkadaşımız da İstanbul, Çınarcık ve Trabzon'da mülk satın aldı. Kendi toplumumuzu tüm Türkiye'de yatırım yapmak konusunda teşvik ediyorum ve orada mevcut olan kazançlı fırsatı öneriyorum. Kucak dolusu sevgiyle karşılandığımız ve bize her konuda yardımcı olan birçok Türk ailesiyle tanıştık. Yatırım yapmamız için umut ve cesaret veren bazı önemli insanlarla tanıştık" diye konuştu.'AMERİKAN HALKI, TÜRKİYE VE LİDERİNİN NELER YAPTIĞINI GÖRMELİ'Ramazan boyunca özellikle ABD'deki Müslümanlara yardım ettiğini kaydeden Abdu Hury, oradaki insanların Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neler yaptığını görmelerini istediğini söyledi. Hury, "Türk halkını seviyor ve saygı duyuyorum. Bu yüzden Türk bayraklı tişört giyiyorum. Amerikan halkına Türkiye'nin ve liderinin birinci öncelikte neler yaptığını fark ettirmem gerekiyor" dedi.

Abdu Hury ayrıca yakın zamanda Türkiye'de bir de cami yaptırmak istediğini söyledi.

Kaynak: DHA