Türkiye aşığı Abdu'dan, ABD'de Türkiye adına yardım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye aşığı Abdu'dan, ABD'de Türkiye adına yardım

AMERİKA'da yaşayan Abdu Hury (62), Türkiye'nin, ABD ve birçok ülkeye koronavirüs salgını sonrası yaptığı yardımlardan çok etkilendiğini belirterek, ramazan ayı boyunca Amerika'daki Müslümanlara yardımda bulunduğunu belirtti.

Türkiye aşığı Abdu'dan, ABD'de Türkiye adına yardım
23.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:04

AMERİKA'da yaşayan Abdu Hury (62), Türkiye'nin, ABD ve birçok ülkeye koronavirüs salgını sonrası yaptığı yardımlardan çok etkilendiğini belirterek, ramazan ayı boyunca Amerika'daki Müslümanlara yardımda bulunduğunu belirtti. Antalya'nın Alanya ilçesinde de evi bulunan Abdu Hury, Türkiye'yi ve Alanya'yı çok sevdiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde yaşayan aslen Eritreli (Habeşistan) ABD vatandaşı Abdu Hury, 3 yıl önce bir arkadaşına yardım etmek için geldiği Türkiye'deki insanların yardımseverliği ve cömertliğine hayran kalarak, Türkiye aşığı oldu. Ailesiyle tatillerini geçirmek için bir sene önce Antalya'nın Alanya ilçesinden ev aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan, 35 yıldır ABD'de kasaplık yapan Abdu Hury, Türkiye'nin koronavirüs sürecinde birçok Avrupa, Asya ülkesi ve ABD'ye yardım etmesinden de çok etkilendi. ABD'de bulunduğu sürece evsizlere yardımlar yapan Abdu Hury, son dönemde Müslümanlara da iftar yemeği ikram etmeye başladı. Abdu Hury, aracını Türk bayraklarıyla süsleyip, üzerine giydiği Türk bayraklı tişörtlerle yemek dağıtımı yaptı. Türkiye için dağıtılan yemekleri alanlar da hem Türkiye'ye hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

'TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI FAVORİ LİDERİ ERDOĞAN'Türkiye aşığı Abdu Hury, "Türkiye'nin bir numaralı favori lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı izledikten sonra Müslümanlar için Avrupa ve ABD dahil 74'den fazla ülkeye yardım gönderdim. Aslında yaptıklarından etkilenmiştim ve üzerime düşeni yapmaya karar verdim" dedi.'SICAK KARŞILAMA VE CÖMERTLİĞİNE HAYRAN KALDIK'Türkiye'ye olan sevgisinin nasıl başladığını da anlatan Abdu Hury, "Arkadaşım ve ben yaklaşık 3 yıl önce bir arkadaşımıza yardım etmek için Türkiye'ye gittik. İlk bakışta güzellikler ve Türk halkının sıcak karşılama ve cömertliğine hayran kaldık. Bize hayatımızın en iyi zamanını yaşatan ve sadece bir arkadaş değil, bir kardeş olan Alanya'daki Yakup ile tanıştık. Onunla en sevdiğim şehir olan Çınarcık Yalova'ya o yıl boyunca yardım yaptık" diye konuştu.'ARKADAŞLARIMI TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMALARI İÇİN TEŞVİK EDİYORUM'Arkadaşlarının Türkiye'nin farklı şehirlerinden ev aldığını aktaran Abdu Hury, onları burada yatırım yapma konusunda da ikna ettiğini söyledi. Türk halkının kendilerine kucak açtığını belirten Hury, "Arkadaşlarımızdan biri Çınarcık'ta beş katlı bir otel inşa ediyor ve Afrika'ya bir Türk ürününün ihracatını başlattı. Bu şekilde birçok arkadaşımız da İstanbul, Çınarcık ve Trabzon'da mülk satın aldı. Kendi toplumumuzu tüm Türkiye'de yatırım yapmak konusunda teşvik ediyorum ve orada mevcut olan kazançlı fırsatı öneriyorum. Kucak dolusu sevgiyle karşılandığımız ve bize her konuda yardımcı olan birçok Türk ailesiyle tanıştık. Yatırım yapmamız için umut ve cesaret veren bazı önemli insanlarla tanıştık" diye konuştu.'AMERİKAN HALKI, TÜRKİYE VE LİDERİNİN NELER YAPTIĞINI GÖRMELİ'Ramazan boyunca özellikle ABD'deki Müslümanlara yardım ettiğini kaydeden Abdu Hury, oradaki insanların Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neler yaptığını görmelerini istediğini söyledi. Hury, "Türk halkını seviyor ve saygı duyuyorum. Bu yüzden Türk bayraklı tişört giyiyorum. Amerikan halkına Türkiye'nin ve liderinin birinci öncelikte neler yaptığını fark ettirmem gerekiyor" dedi.

Abdu Hury ayrıca yakın zamanda Türkiye'de bir de cami yaptırmak istediğini söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül Haber
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Haber
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Haber
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti
Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu
Yaşıtları gezerken o, 4 saatlik sokağa çıkma izninde işinin başına koştu
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
Beyoğlu'nda pes dedirten görüntü: Kargocu, apartman girişine idrarını yaptı
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
'Yeke Yeke' şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı
Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına...
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 yıl önceki fotoğrafla dikkat çeken Haliç paylaşımı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Ataizi Demet Akalın Merve Boluğur Şahan Gökbakar
Spor Can Bartu Metin Oktay Bülent Uygun Lionel Messi Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Mhp İzmir Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Türkiye aşığı Abdu'dan, ABD'de Türkiye adına yardım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 13:03:58. #1.14#
title