Türkiye aşı ve kanser ilaçları üretiminde Küba ile iş birliği yapacak

Türkiye aşı ve kanser ilaçları üretiminde Küba ile iş birliği yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Küba ile kanser aşısı ve ilaçları geliştirme konusunda ortak çalışma grubu kurma kararı aldıklarını duyurdu. Küba'dan ilk heyetin anlaşma kapsamnda bir hafta içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Hedef 2023'te tamamen yerli aşı üretmek.

Türkiye aşı ve kanser ilaçları üretiminde Küba ile iş birliği yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Küba ile kanser aşısı ve ilaçları geliştirme konusunda ortak çalışma grubu kurma kararı aldıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre şehrinde bu sene ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık Kurulu'nda Kübalı mevkidaşı Jose Angel Portal Miranda ile bir araya geldi. İki devlet adamının görüşmesi sonrası bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Küba'dan bir heyetin bu hafta Türkiye'ye geleceği belirtilerek enfeksiyonlara karşı aşı, kanser aşısı ve ilaçlarının birlikte üretimi konusunda iki ülke arasında çalışma grubu oluşturulacağı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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