Türkiye aşı oranı! Toplam aşı sayısı! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

3. doz aşı sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üzeri kişilere uygulanmaya başlayacak. Peki, bugün kaç kişi aşı oldu? Aşı olmayanlara ne olacak? Türkiye aşı oranı! Toplam aşı sayısı! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 1 Temmuz Türkiye aşı tablosu!