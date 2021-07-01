Türkiye aşı oranı! Toplam aşı sayısı! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?
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Türkiye aşı oranı! Toplam aşı sayısı! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Türkiye aşı oranı! Toplam aşı sayısı! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?
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3. doz aşı sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üzeri kişilere uygulanmaya başlayacak. Peki, bugün kaç kişi aşı oldu? Aşı olmayanlara ne olacak? Türkiye aşı oranı! Toplam aşı sayısı! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? 1 Temmuz Türkiye aşı tablosu!

Türkiye'nin günlük olarak yayınlanan "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinden öğrenebileceğiniz aşı takvimi, 1 Temmuz aşı tablosu haberimizde bulunmaktadır.

TÜRKİYE'DE AŞI ORANI!

Türkiye aşı oranı! Toplam aşı sayısı! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

1 TEMMUZ TÜRKİYE AŞI TABLOSU

Türkiye aşı oranı! Toplam aşı sayısı! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?
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