Türkiye asgari ücretin satın alma gücünde Avrupa'da 8. sırada, 15 AB ülkesi Türkiye'nin gerisinde

03.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:08

Türkiye'deki asgari ücret euro bazında Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında düşük kalmasına rağmen asgari ücretin satın alım gücüne bakıldığında Türkiye 26 Avrupa ülkesi içinde 8. sırada yer aldı. Türkiye asgari ücretin satın alma gücünde 15 Avrupa Birliği (AB) ülkesini geride bıraktı.



Türkiye'de 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943; net ise 2 bin 324 TL olarak belirlendi. AB İstatistik Ofisi de (Eurostat) 2020 yılının ilk yarısına ilişkin Avrupa ülkelerindeki asgari ücreti ve asgari ücretin satın alma gücünü açıkladı. Brüt asgari ücret Türkiye'de 440 euro oldu. Türkiye bu alanda 26 ülke içinde sondan 6. sırada. Euronews.com'da Görüntüle