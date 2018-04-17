Türkiye Aşçılık Yarışması Gaziantep'te Yapılacak

Türkiye Aşçılık Yarışması, Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından bu yıl ilk kez gastronomi başkenti Gaziantep'te düzenlenecek.

Gazi antep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaydın, Anadolu Han'da düzenlediği basın toplantısında, "dünyanın mutfağı" ile anılan tek kent olan Gaziantep'te Türkiye'nin dört bir yanından şeflerin, aşçıların katılımıyla yarışma düzenleyeceklerini söyledi.

Yarışmanın sadece şefler için bir buluşma olmadığını, şehir dışından gelecek şeflere gastronomi kenti Gaziantep'i tanıma fırsatı sunacağını, 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmanın toplamda 3 grup ve 14 kategoride gerçekleştirileceğini belirten Özaydın, "Yarışacak şefler, Antepli kadınlar ve öğrenciler, Türkiye'nin başarılı şefleri tarafından adaletli bir değerlendirmeye alınacak ve ödüllendirilecek." dedi.

Gastronomi Turizm Birim Başkanı Fazilet Kahrıman ise gastronomi kenti Gaziantep'e yaraşır bir yarışma düzenlediklerini dile getirerek, yarışmanın lise, üniversite, şefler, ev hanımları kategorilerinin yanı sıra bireysel ve ekip yarışmalarının da yapılacağını kaydetti.