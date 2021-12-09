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Türkiye Artistik Yüzme Kış Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

Türkiye Artistik Yüzme Kış Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Artistik Yüzme Kış Şampiyonası, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Artistik Yüzme Kış Şampiyonası, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Şampiyona için sporcuların 17 Aralık'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda federasyonun artistik yüzme müsabaka talimat hükümleri geçerli olacak.

Solo, duet, mixed duet, takım ve serbest kombinasyon olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlenecek yarışlar; 7-8 yaş, 9-10 yaş, 11-12 yaş, 13-15 yaş, genç ve senior (kıdemli) olmak üzere 6 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Sporcuların yarışma için 17 Aralık'a kadar Türkiye Yüzme Federasyonuna e-posta yoluyla veya elden ilgili formu teslim ederek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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