Türkiye Artık Suriyeliler ile Birlikte Yaşama Sürecine mi Giriyor?

Türkiye Artık Suriyeliler ile Birlikte Yaşama Sürecine mi Giriyor?

Valilikler kanalıyla Suriyeliler'i büyükşehirlerden kayıtlı oldukları diğer illere gönderme politikası gündemde olsa da İGAM Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye'de uyum kavramına yönelik politikaların giderek arttığını ve bu kararın uyum meselesi bağlamında ele alınması gerektiğini söylüyor.

2.08.2019 09:00

Valilikler kanalıyla Suriyeliler'i büyükşehirlerden kayıtlı oldukları diğer illere gönderme politikası gündemde olsa da İGAM Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye'de uyum kavramına yönelik politikaların giderek arttığını ve bu kararın uyum meselesi bağlamında ele alınması gerektiğini söylüyor


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