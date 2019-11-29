Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
29.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:00
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor