Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor
Haberler » Güncel » Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor - Haber

Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

29.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:00
Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk yardım kuruluşlarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Türk Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve 'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Türkiye, Arnavutluk'ta depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et