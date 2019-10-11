Türkiye-arnavutluk maçının ilk 11'leri belli oldu

11.10.2019 20:32

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda evinde oynayacağı Arnavutluk maçının ilk 11'leri açıklandı.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak. Müsabakada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak.

TÜRKİYE: Mert - Zeki, Kaan, Merih, Umut, Emre, Mahmut, Ozan, Hakan, Burak, CenkARNAVUTLUK: Strakosha - Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj

Kaynak: DHA