Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye ve Arnavutluk tarafından inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, 68 günlük sürede tamamlanarak açılışı yapıldı.

Türkiye ve Arnavutluk tarafından inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, 68 günlük sürede tamamlanarak açılışı yapıldı.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, bugün düzenlenen törenle açıldı. Türkiye'yi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın temsil ettiği törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan online olarak katıldı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye ziyaretinde Arnavutluk'ta 150 yataklı hastane yapılması talimatı Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından verilmesinin ardından inşasına başlanan hastane planlanandan kısa sürede tamamlandı. Bugün 68 günde tamamlanarak hizmete açılan hastanede 6 ameliyathanenin yanı sıra 20 yoğun bakım, 130 servis yatağı, biyokimya, mikrobiyoloji laboratuvarı, MR, tomografi, mobil röntgen cihazı, kolonoskopi, endoskopi, laparoskopi ve anjiyografi gibi en modern cihazlar bulunuyor.

Hastane tam kapasiteyle hizmet verdiğinde 56'sı Türk 331 Arnavut olmak üzere toplamda 387 sağlık personelinin görev yapması planlanıyor ve 3 yıl boyunca Türkiye-Arnavutluk tarafından ortak işletilecek hastanenin ortak işletim süresi tarafların karşılıklı rızası ile her yıl uzatılabilecek. - TİRAN

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği sözü tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a verdiği sözü tuttu
MHRS ve Alo 182, Bakan Koca'nın 'aşılamada 55 yaş üstüne geçildi' açıklamasının ardından çöktü
MHRS ve Alo 182, Bakan Koca'nın 'aşılamada 55 yaş üstüne geçildi' açıklamasının ardından çöktü
Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak
Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 18:01:44. #1.14#

title