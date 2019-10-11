Türkiye-Arnavutluk

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Arnavutluk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut...

11.10.2019 20:28
Türkiye-Arnavutluk

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Arnavutluk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Cikalleshi, Manaj, Memushaj

Kaynak: AA
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