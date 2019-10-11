Türkiye-Arnavutluk
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Arnavutluk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Arnavutluk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)
Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Cenk Tosun
Arnavutluk: Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Cikalleshi, Manaj, Memushaj