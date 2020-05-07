Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti

Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti
07.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:20

Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşını Türk vatandaşlarıyla beraber tahliye etti.

Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşını Türk vatandaşlarıyla beraber tahliye etti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü pandemisi nedeniyle Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerden Türkiye'ye tahliyesi hız kesmeden devam ediyor. Arjantin ve Brezilya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları, gece saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi. Yurda getirilenler arasında Arjantin'de mahsur kalan ve daha önce 6 ülkenin taşımayı reddettiği 9 Ukrayna vatandaşı da yer aldı.

Ukrayna vatandaşlarına yardım eli uzatan Türk hükümetine şükranlarını sunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Vatandaşlarımızın tahliyesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına yardım talebinde bulunduk. Talebimize olumlu cevap aldık ve bunun için minnettarız. Ben bunu gerçek bir stratejik ortaklık örneği olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Çin'de mahsur kalan Gürcistan vatandaşlarını da Türkiye'ye getirmiş, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani Türk yetkililere teşekkür etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Haberler
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haberler
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Ameliyatı için kredi çekmek isteyen yaşlı adamın başına gelmeyen kalmadı
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Pınar Altuğ Safiye Soyman
Spor Adem Ljajic Loris Karius Nenad Bjelica Fernando Muslera Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Avrupa Haziran Ramazan
Şu an buradasınız: Türkiye, Arjantin'de mahsur kalan Ukrayna vatandaşlarını tahliye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 13:19:10. #1.15#
title