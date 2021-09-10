Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarını tümüyle reddettiğini açıkladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarını tümüyle reddettiğini açıkladı

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarını tümüyle reddettiğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında kabul edilen Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında kabul edilen Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyinin 9 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarda yer alan, ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bazı Arap Ligi ülkelerinin "kendi emel ve gündemlerini gizlemek amacıyla" Türkiye'yi hedef alan kalıplaşmış ithamlarını sürdürmelerinin dost ve kardeş Arap halkları nezdinde herhangi bir karşılığının bulunmadığının gayet iyi bilindiği vurgulanan açıklamada, "Kimseye faydası olmayan bu tutumlarda ısrar edilmesi, bölgede son dönemde atılan olumlu adımlarla da bağdaşmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koyduklarının görüldüğü belirtilirken, şunlar kaydedildi:

"Türkiye kararlı ve ilkeli tutumuyla Arap ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlıklarının korunması amacıyla en fazla çaba gösteren ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadelenin, Arap Ligi kararlarında eleştiri konusu yapılması kabul edilemez, bir anlam da ifade etmez."

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi'ni, bu tür beyhude yaklaşımlardan kurtulmaya ve Arap halkının huzur, refah ve esenliğine odaklanmaya davet etti.

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Hakan Çalhanoğlu Marcao Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarını tümüyle reddettiğini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:41:00. #1.17#