Türkiye, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesini kınadı - Haberler
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Türkiye, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesini kınadı

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Türkiye, Arakanlı Müslümanların liderlerinden Ullah'ın öldürülmesini kınadı

Türkiye, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) liderlerinden Mohib Ullah'ın Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında silahlı kişilerce öldürülmesini kınadı ve faillerin adalet önüne çıkarılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Türkiye, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) liderlerinden Mohib Ullah'ın Bangladeş'in güneyindeki bir mülteci kampında silahlı kişilerce öldürülmesini kınadı ve faillerin adalet önüne çıkarılması için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ullah'ın, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde suikasta kurban gittiği haberinin büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Ullah'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, "Kardeş Rohinga Müslümanlarının acısını paylaşıyoruz. Türkiye, Rohinga Müslümanlarının haklarının korunmasına güçlü desteğini sürdürecektir." ifadesi yer aldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün sitesinde yer alan haber de, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong kampında Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Mohib Ullah'ın öldürüldüğü bildirilmişti.

Arakanlıların yaşadığı sorunları dünyaya duyurmaya çalışan Ullah'ın, Bangladeş'teki mülteci kamplarında cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi hadiseler konusunda uluslararası araştırmacılara bilgi sağladığı biliniyordu.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
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