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Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması yedinci yılında da yola devam ediyor

Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl yedincisi için start verdiği Türkiye Ar-Ge Araştırması ile Türkiye'nin katma değer yolculuğunda nereye vardığını gözler önüne serecek.

17.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:03
Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması yedinci yılında da yola devam ediyor

ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl yedincisi için start verdiği Ar-Ge Araştırması ile Türkiye'nin katma değer yolculuğunda nereye vardığını gözler önüne serecek. 1500'ün üzerinde firmanın dahil olduğu araştırma için son katılım tarihi 30 Mart olarak belirlendi.

Kaynak: Dunya.com

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