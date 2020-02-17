Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması yedinci yılında da yola devam ediyor

17.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:03

Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl yedincisi için start verdiği Türkiye Ar-Ge Araştırması ile Türkiye'nin katma değer yolculuğunda nereye vardığını gözler önüne serecek. 1500'ün üzerinde firmanın dahil olduğu araştırma için son katılım tarihi 30 Mart olarak belirlendi.