Türkiye Andorra'yı yendi, H Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu
Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi evinde oynadığı maçta Andorra'yı 1-0 ile geçti ve H Grubunda 2.'liğe yükselerek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.
08.09.2019 12:15
Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi evinde oynadığı maçta Andorra'yı 1-0 ile geçti.
Baştan sona maçı rakip kaleye yığan kırmızı beyazlı ekip 89'uncu dakikada Ozan Tufan'ın kafa golüyle yenerek önemli bir 3 puan elde etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com