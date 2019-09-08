Türkiye Andorra'yı yendi, H Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi evinde oynadığı maçta Andorra'yı 1-0 ile geçti ve H Grubunda 2.'liğe yükselerek gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.

08.09.2019 12:15
Türkiye Andorra'yı yendi, H Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi evinde oynadığı maçta Andorra'yı 1-0 ile geçti.


Baştan sona maçı rakip kaleye yığan kırmızı beyazlı ekip 89'uncu dakikada Ozan Tufan'ın kafa golüyle yenerek önemli bir 3 puan elde etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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