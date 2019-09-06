Türkiye, Andorra maçına hazır
Antrenmandan görüntüler A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Andorra Milli Takımı ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tamamladı.
06.09.2019 21:17
Antrenmandan görüntüler A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Andorra Milli Takımı ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tamamladı.
Kaynak: AA