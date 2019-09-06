06.09.2019 08:09

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde rakibimiz Andorra. H grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, 4 maçta 3 galibiyet 1 yenilgi ile Fransa'nın arkasından 2. sırada yer alıyor. Andorra'nın ise grupta puanı yok ve son sırada. 3 Eylül'de başlayan maçın bilet satışı Beşiktaş Vodafone Park'ta devam ediyor. Peki, Türkiye - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçın bilet fiyatları ne kadar?

TÜRKİYE - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Andorra ile yapacağı müsabakayı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak. Türkiye - Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - ANDORRA MAÇI BİLETİ NE KADAR?

A Milli Takımımızın Andorra ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının gişeden bilet satışı başladı. Beşiktaş Park'ta 7 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasının internetten bilet satışı sona erdi.

Ay-Yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Park Kuzey Kale Arkası'nda bulunan Passolig gişelerinden sadece TC Kimlik numaralarını ibraz ederek bilet satın alabilir. Bir taraftar, en fazla dört adet bilet satın alabilecek. Satın alınacak her bilet için ayrı ayrı TC Kimlik numarası ibraz edilmesi gerekiyor.

Gişeler maç gününe kadar 10.00-20.00, maç günü olan 7 Eylül 2019 Cumartesi ise 10.00-22.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Türkiye-Andorra müsabakasının bilet fiyatları 1. Kategori 90 TL, 2. Kategori 50 TL, 3. Kategori 20 TL ve 1 Loca koltuğu 250 TL olarak belirlendi.

CENGİZ ÜNDER VE OĞUZHAN ÖZYAKUB KADRODAN ÇIKARILDI!

A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı.



Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosuna çağrılmamıştır. Oğuzhan Özyakup ise kampın başlangıcında yapılan kontrol ve muayeneler neticesinde sakatlığının karşılaşmalara kadar düzelmeyeceği tespit edildiğinden aday kadrodan çıkarıldı.

Dorukhan Toköz, Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ın sakatlıklarına dair yapılan açıklamada futbolcular iyileşme gösterdikleri ve yakında idmanlara katılabilecekleri belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyordu:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)