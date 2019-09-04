Türkiye – Andorra maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

04.09.2019 15:13

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde H grubunda yer alan kırmızı- beyazlılar, bu grupta Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek. İstanbul'da yapılacak Türkiye –Andorra maçının hangi kanalda olduğu ve bilet fiyatları merak konusu oldu. Türkiye –Andorra bilet fiyatları ne kadar?

TÜRKİYE – ANDORRA MAÇI NE ZAMAN?

Milli takım, grupta oynadığı 3 maçta 9 puanla 2. sırada yerini aldı. Başarılı takım EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ve Moldova karşılaşmaları için İstanbul'da yoğun çalışmalarını sürdürüyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde Türkiye Milli Takımı, 7 Eylül'de Vodafone Park'ta Andorra ile 10 Eylül'de deplasmanda da Moldova ile karşılaşacak.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Andorra karşısında ter dökecek kırmızı- beyazlıların mücadelesi7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te TRT 1'den de canlı yayımlanacak. Maçın hakemlini de İskoç hakem Donald Robertson yürütecek.

MOLDOVA –TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Moldova-Türkiye karşılaşmasıise 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadı'nda oynanacak. Maç yine TRT 1'den canlı yayımlanacak.

TÜRKİYE-ANDORRA MAÇ BİLETLERİ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Andorra – Türkiye maçının internet bilet satışları son buldu. Gişeler maç gününe kadar 10.00-20.00, maç günü 7 Eylül 2019 Cumartesi ise 10.00-22.30 saatleri arasında hizmet veriyor olacak. Türkiye-Andorra müsabakasının bilet fiyatları; 1. Kategori 90 TL, 2. Kategori 50 TL, 3. Kategori 20 TL ve 1 Loca koltuğu 250 TL olarak belirlendi.