Türkiye-Andorra
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Andorra maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya)Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral,...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Andorra maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya)
Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun
Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez, Rebes, Vales, Clemente, Cristian Martinez, Vieira