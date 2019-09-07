Türkiye-Andorra

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Andorra maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya)Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral,...

07.09.2019 20:34
Türkiye-Andorra

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yapılacak Türkiye-Andorra maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Donald Robertson (İskoçya), Sean Carr (İskoçya), Douglas Potter (İskoçya)

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Güven Yalçın, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun

Andorra: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez, Rebes, Vales, Clemente, Cristian Martinez, Vieira

Kaynak: AA
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