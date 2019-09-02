02.09.2019 14:11

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı maçlar için hazırlıklara başladı. H grubunda oynanacak maçlar için Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak. Milli takım, grupta daha önce oynadığı 4 maçtan üçünü kazanmıştı. Peki, Türkiye - Andora ve Moldova - Türkiye milli maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - ANDORA VE MOLDOVA - TÜRKİYE MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Milli Takımımız, grupta ilk maçında Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşmış ve sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. İkinci maç ise Moldova ile Eskişehir'de oynandı. Ve sahadan 4-0 galip çıktık. Üçüncü maçta ise Fransa ile Konya'da karşılaştık ve 2-0 galip geldik. Gruptaki ilk ve tek yenilgimiz İzlanda maçında oldu. Deplasmanda oynadığımız maçta 2-1 mağlup olduk.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)