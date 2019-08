Türkiye "anayurduna" çifte bayram yaşattı

12.08.2019 12:33

Türk sivil toplum kuruluşları Orta Asya'nın kalbi konumundaki Kırgızistan'da kurban yardımı seferberliği gerçekleştirdi.

Her geçen yıl Orta Asya'daki ağırlığını ve hizmetlerini çeşitli kurum, kuruluşlar aracılığıyla artıran Türkiye'nin bu misyonuna yardım kuruluşları da yürüttükleri yardım faaliyetleriyle destek veriyor.

Türkiye'nin dünya genelindeki "yardım lokomotifi" olarak çalışan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) başta olmak üzere Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği ve Cansuyu Derneği olmak üzere aralarında daha küçük ölçekli sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 15 yardım kuruluşu bu yıl Kırgızistan'da adeta yardım seferberliği yürütüyor.

Türklerin Müslümanlıkla tanıştığı Talas Savaşı'nın yapıldığı bölgeden Tanrı Dağları eteklerine kadar ülkenin dört bir köşesinde Türk yardım kuruluşları, tek tek kurban kesip ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Ücra köylere kadar ulaşılıyor

Türk halkı, yardım kuruluşlarının "Ana yurtta kurban" sloganıyla çalışma yürüttükleri kampanyaya bağışta bulunarak, Orta Asya'nın kalbi konumundaki Kırgızistan'da bu yıl 10 bini aşkın kurban keserek, binlerce ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşinin ve soydaşının evine kurban etinin girmesine vesile oldu.

Türkiye'nin dört bir köşesinden Müslümanların kurban ibadetinin paylaşma esası dolayısıyla vekalet verilen kurbanlıklar, Kırgızistan'daki Türk gönüllüler ve yerel işbirlikçi kuruluşlar sayesinde, sahiplerinin isimleri tek tek hayvanların başında okunarak kesiliyor.

Özellikle ülkenin en ücra köşelerindeki köylerde zor şartlarda yaşayan Kırgızlara, Türk yardım kuruluşlarının temsilcileri bizzat kilometrelerce yol kat edip ulaşarak, kurbanların soydaşlarından gelen bir hediye olduğunu iletiyor.

"Hepimiz çok mutluyuz"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendisine yakışanı yapmaya gayret ettiğini söyledi.

Özellikle Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bağışlanan kurban sayılarında ciddi artış gördüklerini belirten Fırat, desteklerinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

Türk halkının anayurdu olan Orta Asya'yı ve buradaki soydaşlarını unutmadığını vurgulayan Fırat, şöyle devam etti:

"Kurban bayramını idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu kesimlerde başta TDV ve Türk Kızılayı olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarımız ile çeşitli iş adamları derneklerimizin katkısı büyüktür.

. Her sene yaptığımız gibi hakikaten Türkiye olarak burada çok büyük bir sevap işliyoruz. Bunu yapabildiğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Destek veren her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA