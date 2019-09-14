14.09.2019 17:36

Kaynak: DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde devam eden MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası'nda 3'üncü raunt tamamlandı.Türkiye Golf Federasyonu'nun 2001 yılından bu yana düzenli olarak organize ettiği ve bu yıl 18'inci kez gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde devam ediyor. Titanic Golf Kulübü'nde oynanan turnuvada 11 ülkeden 55 oyuncu yer alıyor. Şampiyonada 11'i kadın toplam 30 Türk sporcu dereceye girmek için mücadele ediyor.Şampiyonanın üçüncü raundunun sonunda erkeklerde Danimarkalı Mads Roddik ve Rus Egor Eroshenko toplamda 213'er (-3) vuruşla birinci, Danimarkalı Kasper Nyland 214 (-2) vuruşla ikinci, Alman Richard Schumann 217 (+1) vuruşla üçüncü sırada yer aldı.Kadınlarda Hollandalı Lizzy Peeters ve Rus Nataliya Guseva toplamda 209'ar (-7) vuruşla birinci, milli sporculardan Petek Peker 227 (+11) vuruşla ikinci, Ayşe Demir 228 (+12) vuruşla üçüncü basamakta yer aldı.- Antalya