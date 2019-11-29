Türkiye Alzheimer Derneği "Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu Projesi'ni başlattı

29.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:58

Türkiye Alzheimer Derneği, erken teşhisin önemini anlatmak amacıyla "Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu Projesi"ni hayata geçirdi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, yazılı açıklamasında, Türkiye'de son 5 yılda 65 yaş üstü nüfusun artmasıyla alzaymırlı hastaların sayısının da yükseldiğini belirtti.

Son yıllarda özellikle hastalığın erken tanısı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Hanağası, "Risk altındaki bireyler artık daha kolay tanınabiliyor. Ayrıca hastalığa eşlik eden patolojiler konusunda da ayrı bir bilgi birikimi oldu." ifadelerini kullandı.

Bazı araştırmalar sonucunda, erken evredeki hastalarda özellikle kokuların tanınması konusunda bir sorun olduğunu belirten Hanağası, şunları kaydetti:

"Hastalık tam ortaya çıkmadan bile kokuları tanıma kabiliyetinde bozulma başlıyor. Dernek olarak 'Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu Projesi'nde alzaymır hastalığında erken teşhisin önemine vurgu yapacağız. Bu proje eski ile yeni arasında bir bağ kuruyor. Hastalık hakkında farkındalığın artması için projeyi çok yararlı buluyorum."

Santa Farma'nın katkısı ile yürütülen proje, alzaymır hastalarının ilk unuttuğu duyulardan kokuya odaklanıyor, hasta yakınları sevdiklerini hatırlatan unutamadıkları kokularının hikayelerini topluyor. Hikayelerin unutulmaması için parfümlere dönüştürüyor.

Unutmaseni.org sitesinden hikayelerini paylaşan kişilerin, hikayeleri de unutma seni sosyal medya hesaplarında ve "Yaşanmışlığın Kokusu" kataloglarında yayımlayarak daha çok kişide farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA