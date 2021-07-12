Türkiye Altın Çağ Partisi (TAÇ) sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti oldu
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Türkiye Altın Çağ Partisi (TAÇ) sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti oldu

Türkiye Altın Çağ Partisi (TAÇ) sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

İdeolojik, mezhepsel ve inançsal ayrıştırıcı kutuplaşmaları reddederek birlik mesajı veren ve çözüm önerilerinin hazır olduğuna dair paylaşımlar yapan "Türkiye seninle güzel" isimli instagram hesabının üzerindeki sis perdesi kalktı. Uzun zamandır özellikle gençler üzerinde merak konusu olan "Türkiye seninle güzel" isimli instagram hesabının sahibinin yeni kurulan Türkiye Altın Çağ Partisi olduğu kesinleşti.

Türkiye Altın Çağ Partisi (TAÇ Parti) sıra dışı bir farkındalık yaratarak sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti olma özelliğini gösterdi. Alışıla gelmişin dışında, parti açıklamasını ulusal medya ve basın yerine sosyal medyadan yapmayı tercih eden Türkiye Altın Çağ Partisi; yaptığı "Siyasetin Altın Çağını Başlatacağız" paylaşımı ile kısa sürede milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından izlenerek, binlerce beğeni ve yorum aldı. Türkiye Altın Çağ partisi bu şekilde çok geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Türkiye Altın Çağ Partisi Alışıla Gelmişin Dışında!

Ülkemizde yaşayan herkesin iktidarı olmaya geldik iddiasıyla uzun zamandır ürettikleri içerik ve projelerin etkilerini ölçümledikleri düşünülen Türkiye Altın Çağ Partisinin paylaşımlardan anlaşıldığı kadarı ile olaylara farklı bakış açıları getirmeleri bekleniyor.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre Sloganı "Türkiye Seninle Güzel" olan partinin öncelikle çözüm önerilerini paylaşarak, bireylerden ziyade çözüm odaklı projeleri öne çıkarmayı tercih ettiği ve bu şekilde farklı bir yol izledikleri öğrenildi.

Kendilerini parti bağımsız ve partiler üstü olarak nitelendiren hiçbir siyasi geçmişi olmayan ama her biri kendi branşında uzman olan genç bir kadroyla kamuoyu önüne çıkmayı planlayan partinin genel başkanı ile ilgili gizem ise hala devam etmekte. Beklenenin aksine herhangi bir siyasi oluşumu kötülemek yerine kendi çözüm önerilerini paylaşmayı tercih eden partinin sonraki paylaşımlarında genel başkanları ve partileri hakkında daha fazla detay vermeleri bekleniyor. Ayrıca partinin çok yoğun bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarına devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Bültenler

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Türkiye Altın Çağ Partisi (TAÇ) sosyal medyadan açılış yapan ilk ve tek parti oldu - Haberler
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