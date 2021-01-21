Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları Erzincan'da başladı
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Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları Erzincan'da başladı

21.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:15
Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları Erzincan'da başladı

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları başladı.

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Alp Disiplini A Grubu Eleme Yarışları başladı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 221 sporcu, organizasyonun ilk günündeki slalom yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

İzleyicilerin de ilgiyle takip ettiği organizasyon, yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Türkiye Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde alp disiplini branşında Türkiye A Grubu Eleme Yarışları'nın yapıldığını ifade etti.

Organizasyonun ilk gününde slalom yarışlarının gerçekleştirildiğini aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Yarın 12 yaş altı, 14 yaş altı, 16 yaş altı, 18 yaş altı ile büyükler kategorilerinde yarışmalar yapılacak. 11 ilden 221 sporcuyu burada ağırlıyoruz. Geçen yıl da Erzincan'da 6 ulusal yarış yapmıştık. Bu da bu yılın ilk Türkiye çapındaki müsabakası. Erzincan, yarış merkezi olmakta iddialı. Türkiye Kayak Federasyonunun yarışları burada düzenlemesinden de güç alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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