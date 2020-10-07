Türkiye - Almanya maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Almanya maçı canlı takip! Türkiye Almanya maçı kaç kaç?

Türkiye Milli Takımı, 26. kez Almanya Milli Takımı ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Almanya maçı nerede oynanacak? Hangi kanalda ekranlara gelecek? Canlı takip! Maç kaç kaç?