Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye ile Almanya 26. kez karşı karşıya?? geliyor!

Türkiye Milli Takımı, 26. kez Almanya Milli Takımı ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Takımı, yarın deplasmanda Almanya ile karşılaşacak. Almanya ile Türkiye bugüne kadar toplamda 25 kez karşı karşıya geldi. 26. kez karşı kaşıya gelinecek Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE ALMANYA KAÇ KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ?

Türkiye ile Almanya 26. kez karşı karşıya?? geliyor. Türk Milli Takımımız 25 karşılaşmanın 6'sını galip olarak tamamladı. 15 yenilgi alan Milli Takım, 4 kez de beraber kaldı.

Batı Almanya karşısında 13 karşılaşmadan 1'ini kazanan milliler 2 mücadelede de berabere kaldı.

Doğu Almanya ile tarihi boyunca toplam 5 kez karşı karşıya gelen A milliler 3 maçı kazandı, 1'ini kaybetti ve 1 maçta berabere kaldı. Doğu Almanya karşısında 10 golü kayda geçiren A milli takım, kalesinde 5 gol gördü.

Almanya Milli Takımı ile 7 kez karşı karşıya gelen milli takım, bu maçlarda 4 yenilgi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

7 Ekim'de, Köln Stadı'nda karşı karşıya gelecek takımların mücadelesi Türkiye Saati ile 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Almanya milli takımlarının karşılaşacağı maç naklen TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADRO | TÜRKİYE ALMANYA KADRO

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.