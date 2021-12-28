Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılında Hamburg'da futbol turnuvası düzenlendi

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılı anısına Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hamburg Eyalet Birliğince futbol turnuvası düzenlendi.

Willhelmsburg DİTİB Muradiye Camisi ev sahipliğinde yapılan salon turnuvasında, cami derneklerinin oluşturduğu 10 takım mücadele etti.

Hamburg Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, turnuva öncesi gençlere hitaben yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

100'den fazla sporcunun katıldığı ve heyecanlı maçlara sahne olan turnuva, seyirciler tarafından büyük ilgi gördü.

Turnuvada Willhelmsburg DİTİB Muradiye Camisi gençliği birinciliği, Norderstedt DİTİB Eyüp Sultan Camisi gençliği ikinciliği, Stade DİTİB Mevlana Camisi gençliği üçüncülüğü ve Hamburg DİTİB Merkez Mescid-i Aksa Camisi gençliği dördüncülüğü elde etti.

Hamburg DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök, turnuvada dereceye giren takımlara kupalarını verdi.

AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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