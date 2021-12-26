Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılında Sachsenheim'da göç tarihi sergisi açıldı - Haberler
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Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılında Sachsenheim'da göç tarihi sergisi açıldı

Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılında Sachsenheim'da göç tarihi sergisi açıldı
AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sachsenheim beldesinde, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılı anısına göç tarihini anlatan sergi açıldı.

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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sachsenheim beldesinde, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılı anısına göç tarihini anlatan sergi açıldı.

Sachsenheim Müze ve Kültür Sarayı'nda belediye ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Mimar Sinan Camisi iş birliğiyle açılan sergide, dönemi anlatan fotoğraflar, tahta bavul, kıyafet ve ev eşyaları sergilendi, Anadolu insanının hayat öyküsünün anlatıldığı röportajlar izletildi.

Sachsenheim Belediye Başkanı Holger Albrich, Sachsenheim'ın barışçıl ve karşılıklı saygı içinde birlikte yaşamı destekleyen bir şehir olduğunu söyledi.

Şehrin müze ve kültür merkezinde Türkiye'den Almanya'ya İş Gücü Anlaşması ile 60 yıl önce gelenlerin hayat serüveninin sergilendiğini belirten Albrich, şu ifadeleri kullandı:

"20'li yaşlarda farklı ülkelerden gelerek Almanya'nın kalkınması için değişik iş sektörlerine çalışanların hayat hikayeleri anlatılıyor. Yıllar geçtikçe artık burada kalıcı vatandaş oldular. Kendi geleneklerini, kültürlerini ve dinlerini buraya taşıdılar. Döneri ve baklavayı cadde festivallerimizde, yılbaşı pazarlarımızda tanıdık ve tattık. Başarılı iş birliği dolayısıyla DİTİB camisine teşekkür ediyor, herkesi sergiye davet ediyorum."

Sachsenheim Müze ve Kültür Sarayı Müdiresi Claudia Papp, "Sergi vesilesiyle birçok aileye konuk olduk ve başarılı hikayelere tanıklık ettik. Türk mutfağını, kültürünü ve misafirperverliğini yakından tanıdık. Sergimizde yaşanan tarih anlatılıyor. Herkesi sergimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

DİTİB Mimar Sinan Camisi Dernek Başkanı İsmet Harbi ise 1960'lı yıllarda İstanbul'daki Sirkeci Garı'ndan Münih'e trenle gelenlerin hayat hikayesini sergiyle canlı tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Sergiye gösterilen ilgiden dolayı şehrin yerel yöneticilerine teşekkür eden Harbi, "Tahta bavulla üç beş yıllığına başlayan yolculuk, bugün 60 yıla ulaştı. Yeni nesiller burada doğup büyüdü ve eğitim hayatını sürdürdü, meslek sahibi oldu. Almanya artık nesillerin yaşadığı ülkesi oldu. Bizler de Sachsenheimlı olduk." diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Sachsenheim Belediye Başkanı ile DİTİB Mimar Sinan Camisi Dernek Başkanı Harbi, Almanya'ya göç serüveninin başladığı tahta bavulla fotoğraf çektirdi.

14 Ocak 2022'ye kadar gezilebilecek sergiyi ziyaret edenlere müze ve cami logolu madalyon hediye edildi, şeref defteri açıldı.

Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılında Sachsenheim'da göç tarihi sergisi açıldı

Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılında Sachsenheim'da göç tarihi sergisi açıldı

Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılında Sachsenheim'da göç tarihi sergisi açıldı

Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılında Sachsenheim'da göç tarihi sergisi açıldı

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AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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