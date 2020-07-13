Türkiye, Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim'de Türkiye ile hazırlık maçında karşı karşıya geleceklerini söyledi.

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim'de Türkiye ile hazırlık maçında karşı karşıya geleceklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile Köln'de oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında mücadele edecek. Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, yaptığı açıklamada Türkiye ve Çek Cumhuriyeti ile hazırlık maçlarında oynayacaklarını belirtti. Köln'de oynanacak müsabakanın saati ise henüz belli değil.

(İHA)

Kaynak: İHA