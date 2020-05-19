Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları, video konferans toplantısında...
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Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları, video konferans toplantısında...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları arasında video konferans yöntemiyle toplantı yapıldığını açıkladı.

Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları, video konferans toplantısında...
19.05.2020 22:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:54

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları arasında video konferans yöntemiyle toplantı yapıldığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Şansölyesi ve Birleşik Krallık Başbakanı ile 17 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirdikleri Dörtlü Zirve'nin sonuçlarının takibi amacıyla Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları arasında 19 Mayıs 2020 tarihinde videokonferans marifetiyle dörtlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Dörtlü Zirve sonuçları ışığında, Covid-19 salgınıyla mücadelede mevcut durum ve atılabilecek ortak adımlar ile Suriye, Libya, Irak başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan son gelişmeler ayrıntılı olarak ele alınmıştır" denildi. Son derece samimi bir ortamda geçen toplantının, görüş alışverişi bağlamında yararlı olduğu belirtilen açıklamada, Dışişleri Bakanları'nın bu çerçevede tekrar bir araya gelmek konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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