Finalde Almanya ile karşılaşacak olan milliler, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Basketbolseverler ise Türkiye-Almanya finalinin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda, şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağını merakla bekliyor. Peki, Türkiye Almanya basketbol hangi kanalda, şifresiz mi?

12 DEV ADAM TARİHE GEÇTİ

Milli basketbol takımımız, yarı finalde karşılaştığı Yunanistan'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Parkede baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan 12 Dev Adam, azim ve kararlılıkla oynayarak zorlu rakibini turnuva dışına itti. Türkiye'nin bu tarihi başarısı, tüm ülkeye büyük gurur yaşattı ve taraftarları coşkuya boğdu.

ALMANYA FİNALDE SAHNE ALMAYA HAZIR

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Almanya, Finlandiya'yı 98-86'lık skorla geçerek finale yükseldi. Turnuvanın güçlü favorilerinden biri olarak gösterilen Almanya, maç boyunca sergilediği etkili hücum organizasyonları ve disiplinli savunma anlayışıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu galibiyetle birlikte Almanya, final biletini alarak büyük bir başarıya ulaştı.

TÜRKİYE - ALMANYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en heyecan verici mücadelesi olan final karşılaşması, 14 Eylül Pazar günü oynanacak. Türkiye, finalde son dünya şampiyonu Almanya ile karşı karşıya gelecek ve şampiyonluk için parkede ter dökecek. Dev mücadele saat 21.00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği Türkiye - Almanya final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Tüm Türkiye, 12 Dev Adam'ın şampiyonluk mücadelesine ekran başında tanıklık edecek.