Türkiye Almanya basketbol final maçı ne zaman? Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler, güçlü rakibini baştan sona kontrol altında tuttuğu maçta rahat bir galibiyet aldı.

TÜRKİYE ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, yarı finalde Yunanistan karşısında elde ettiği 94-68'lik galibiyetle final bileti aldı. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğü bırakmayan ay yıldızlı ekip, özellikle Ercan Osmani ve Alperen Şengün'ün etkili oyunuyla öne çıktı. Bu önemli galibiyet, millilerimizi finalde Almanya ile karşı karşıya getirdi.

Final mücadelesi 14 Eylül Pazar günü oynanacak. Türkiye'nin Almanya ile yapacağı bu kritik karşılaşma, basketbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Avrupa şampiyonu olacak takım bu maç sonunda belli olacak.

TÜRKİYE ALMANYA BASKETBOL FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak final mücadelesi 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Ay yıldızlı ekibimiz, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 21.00 olarak açıklandı.

Basketbol severler için büyük önem taşıyan bu mücadele, turnuvanın en kritik anlarından biri olacak. Türkiye'nin finale çıkması, taraftarlarda büyük bir heyecan oluştururken, tüm gözler artık final maçına çevrildi.

TÜRKİYE ALMANYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin Almanya ile karşılaşacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası final mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbol severler, bu tarihi karşılaşmayı ücretsiz olarak takip edebilecek.

TRT 1'in canlı yayınlayacağı maç, Türkiye'nin dört bir yanında ekran başında milyonlarca kişiye ulaşacak. Ay yıldızlıların şampiyonluk için parkeye çıkacağı bu final, ülke genelinde büyük ilgi görecek.